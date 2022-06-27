В последнее время РФ все чаще распространяет дезинформацию о так называемых “биолабораториях США в Украине”, где якобы готовится оружие массового поражения.

Минздрав с помощью проекта USAID “Поддержка реформы здравоохранения” и аналитической платформы VoxCheck рассказал о наиболее активных мифах об общественном здоровье, которые распространяются в информационном пространстве Украины, Белоруссии, России.

Дезинформация: военно-биологические лаборатории и медицинские опыты над гражданами Украины

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Российские медиа массово распространили информацию (около 200 материалов), будто корпорации Pfizer и Moderna были вовлечены в военно-биологические опыты США в Украине. Мол, так компании сокращают затраты на опробование медицинских препаратов.

Также российские СМИ распространяли контент об опытах США над населением Украины, в частности о якобы биологических опытах Пентагона на пациентах психбольницы под Харьковом.

Как на самом деле

В 2005 году Минздрав Украины заключил с Минобороны США соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия.

Суть сделки — противодействие угрозе вспышек опасных инфекционных заболеваний. Минобороны США может помогать Минздраву Украины проводить исследования, выявлять опасные биологические агенты, контролировать использование опасных патогенов и т.д.

Это соглашение есть в публичном доступе, и в нем вообще речь не идет о “военно-биологических программах” или привлечении любых мощностей Минобороны Украины.

В рамках Программы по уменьшению биологической угрозы США, которую упоминают пропагандисты, в Украине модернизировали лаборатории, чтобы достичь более высокого уровня биобезопасности, проводили исследовательские проекты, занимались эпидемиологическим наблюдением и т.д.

К примеру, во время вспышки Covid-19 в рамках программы украинскому Минобороны выделяли мобильные лаборатории — но не для опытов над военными, а выявление случаев заражения коронавирусом. Нет никаких доказательств, что эту программу когда-либо использовали в военных целях.

Сама Программа четко определяет, что украинские биолаборатории принадлежат и подконтрольны только правительству Украины. К слову, до 2014 года Программа по уменьшению биологической угрозы распространялась и на российские лаборатории.

Во-вторых, корпорация Pfizer не участвует в военно-биологических опытах США в Украине. Компания проводит стандартные клинические испытания своих препаратов — такие же, как и во многих других странах, в частности, в России до введения санкций (компания Pfizer отказалась проводить клинические испытания своих препаратов в России).

Украина и Россия являются важными странами для испытаний фармацевтических компаний, поскольку пациенты здесь остро нуждаются в медикаментах для лечения рака, неврологических и желудочно-кишечных заболеваний. Кроме этого, здесь дешевле вести бизнес по сравнению с США и Западной Европой. Всего на Россию и соседние страны приходится 10% участников всех клинических испытаний.

По данным исследовательской компании GlobalData, в Украине по состоянию на март 2022 года продолжалось 502 испытания. В России — 842 испытания.

Кстати, компания Moderna не проводит клинические испытания в Украине, а в России как раз проводит.

Дезинформация: украинские власти намеренно заразили людей туберкулезом на оккупированной Луганщине

Российские медиа и пользователи соцсетей распространили информацию, что в 2020 году Украина попыталась заразить туберкулезом в Славяносербском районе Луганской области (временно оккупированная часть Луганщины) с помощью распространения фальшивых банкнот, инфицированных возбудителем туберкулеза.

Первоисточником этих сообщений является информация, предоставленная Министерством обороны России.

Как на самом деле

Этот фейк появился еще в 2020 году, но продолжает распространяться в 2022 году, как составляющая основного российского нарратива об украинских “провокациях” с использованием биологического оружия. В ноябре 2020 года представители так называемой “ЛНР” утверждали, что над городом Славяносербск были сброшены банкноты номиналом 100 рублей, а у местных жителей, взявших эти банкноты, якобы ухудшилось самочувствие из-за заражения туберкулезом.

В 2020 году украинские волонтеры действительно распространили фальшивые банкноты и агитационные открытки (с надписями “Тебе не нужна война, но она нужна Кремлю”, “Луганск! Возвращайся домой” и т. п.) на оккупированной Луганской области с помощью дрона.

Радио Свобода в декабре 2020 года взяло комментарий у волонтера с позывным Снегирь, который руководил этим беспилотником. Он назвал идею с распространением банкнот обычным троллингом, шуткой.

Также 9 ноября 2020 Анатолий Штефан (позывной “Штирлиц”), украинский военный и блоггер, опубликовал фото этих банкнот и открыток. До ноября 2020 года украинские военные и волонтеры неоднократно подобные открытки над оккупированными территориями Донбасса.

Ухудшение самочувствия у жителей Луганщины, о которых говорили пропагандисты так называемой “ЛНР”, не могло произойти из-за сброшенных банкнот или открыток.

Во-первых, инкубационный период туберкулеза (период от инфицирования до появления первых симптомов) длится не менее 3-9 недель. Кроме того, далеко не все инфицированные туберкулезом имеют его открытую форму с отчетливо выраженными симптомами.

Во-вторых, туберкулез передается воздушным (аэрозольным) путем при длительном пребывании в закрытом помещении вместе с инфицированным человеком. Болезнь не передается из-за контакта с предметами, которыми пользовался больной.

Дезинформация: сбор возбудителей холеры в Мариуполе – доказательство подготовки украинской провокации с использованием оружия массового поражения

Также в российских и пророссийских источниках распространили информацию о том , что в Мариуполе до оккупации действовали две лаборатории, которые занимались сбором и паспортизацией возбудителей холеры.

Затем собранные возбудители отправляли в Центр общественного здоровья в Киеве, который вроде бы переправлял материалы в США. Россия заявляет, что эти факты доказывают подготовку украинской провокации с применением оружия массового поражения. Именно поэтому 25 февраля 2022 года работники мариупольской лаборатории якобы уничтожили коллекцию патогенов, в частности возбудителей холеры, сибирской язвы и туляремии.

Как на самом деле

Россия говорит о двух лабораториях, но указывает название только одной из них — Мариупольский филиал госучреждения “Донецкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины” (ГУ “Донецкий ОЦКПХ МЗ”).

В связи с масштабным вторжением России в феврале 2022 года ее работники прекратили работу. Деятельность этого учреждения никак не была связана с созданием оружия массового поражения.

Согласно плану деятельности лаборатории, там должны заниматься мониторингом циркуляции возбудителей инфекционных болезней, анализом и прогнозированием распространения этих болезней.

В частности, лаборатория должна была осуществлять эпидемический надзор за холерой и проводить ее диагностику. Во всех областях Украины действуют подобные центры контроля и профилактики болезней, которые осуществляют эпидемическое наблюдение и идентифицируют возбудителей опасных болезней.

К примеру, сейчас лаборатории центра в Донецкой области для предупреждения холеры проводят анализ материалов больных острыми кишечными инфекциями, а также анализ сточных вод.

Почти каждый год возбудитель холеры обнаруживают в водоемах Украины, так что не удивительно, что лаборатории Минздрава тщательно следят за распространением этой инфекционной болезни. В последний раз подтвержденная вспышка холеры в Украине произошла именно в Мариуполе в 2011 году.

Нет улик, что Украина отправляла возбудители инфекционных заболеваний в США. Также такое предположение нелогично, поскольку в США есть собственная система мониторинга и предупреждения инфекционных болезней, в частности холеры. Кстати, российские лаборатории тоже занимаются подобным эпидемическим наблюдением.