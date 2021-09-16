Отравление детей в Хмельницком: Минздрав инициирует проверки учебных заведений

После массового отравления детей в Хмельницком в Украине возобновят внезапные проверки персонала дошкольных заведений, в частности, являются ли сотрудники носителями золотистого стафилококка.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Чтобы в дальнейшем избежать подобных вспышек в учебных заведениях и защитить наших детей от отравлений, Министерство здравоохранения инициирует проведение выборочных внезапных проверок для забора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, бригады будут работать на всей территории страны.

В то же время Минздрав дополнительно отрабатывает механизмы усиления контроля за качеством проведения медицинских осмотров в учреждениях здравоохранения и лабораториях.

9-10 сентября 2021 года в Хмельницком произошло массовое отравление воспитанников учебно-воспитательного объединения №1 Школа-детский сад. В больницу обратились 92 ученика и мать одного из них.

Сначала возбудителем заболевания считали вирус. Однако позже установили, что его спровоцировал золотистый стафилококк.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту несоблюдения санитарных норм в учебном заведении.

Источник: Виктор Ляшко