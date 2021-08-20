Во Львовской области 17 детей, которые отравились в спортивно-оздоровительном комплексе, выпишут из больницы уже 20 августа.

Об этом сообщила заведующая инфекционного отделения Самборской центральной районной больницы Светлана Иванюк в комментарии одному из изданий.

По ее словам, дети чувствуют себя хорошо. Они здоровы, имеют хороший аппетит. Симптомы отравления, а именно рвота, повышение температуры и диарея, исчезли.

— По медицинским показателям их можно выписывать 100%. Только вот результатов анализов еще нет. Открыто уголовное дело, и я жду хотя бы одного результата анализа, лаборатория работает, — отметила врач.

Иванюк добавила, что сейчас родители детей звонят ей и тренеру с жалобами о том, что они оплатили путевки в спортивно-оздоровительный комплекс, а дети в больнице.

17-18 августа в Самборском районе 17 детей в возрасте от 8 до 16 лет госпитализировали с пищевой токсикоинфекцией. Они питались в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace.

Врачи утверждают, что причиной отравления мог стать не до конца приготовленный плов с курицей. В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.