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Отравила грибами: австралийка убила троих человек и пыталась прикончить своего бывшего

3 ноября 2023, 12:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
суд
Источник: Pexels

49-летняя Эрин Паттерсон из австралийского городка Леонгата предстала перед судом за убийство троих человек с помощью ядовитых грибов. Четвертому пострадавшему, бывшему мужу Эрин, удалось выжить после тяжелейшего отравления.

Пыталась убить бывшего четыре раза

Согласно документам австралийского суда, смертельным обедом 29 июля женщина угостила родителей экс-супруга — 70-летних Гейлу и Дона Паттерсонов, а также сестру Гейлы 66-летнюю Хизер Уилкинсон.

В судебных документах также говорится, что на жизнь своего бывшего брачного партнера Саймона Эрин покушалась уже четвертый раз.

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20 недель для следствия

Сообщается, что полиция потребовала у суда 20-недельного перерыва для анализа компьютерного оборудования, изъятого в доме Паттерсонов во время обыска.

Судья выразила разочарование по поводу запрошенного срока, сославшись на тот факт, что полиция уже чувствовала себя достаточно уверенно в этом деле, чтобы предъявить обвинение в тройном убийстве.

Поскольку заявления об освобождении под залог подано не было, Паттерсон остается под стражей. Следующее судебное заседание назначено на начало мая 2024 года.

Источник
The Guardian
Теги
Австралия Убийство Злочинність отруйні гриби Суд
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