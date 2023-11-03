49-летняя Эрин Паттерсон из австралийского городка Леонгата предстала перед судом за убийство троих человек с помощью ядовитых грибов. Четвертому пострадавшему, бывшему мужу Эрин, удалось выжить после тяжелейшего отравления.

Пыталась убить бывшего четыре раза

Согласно документам австралийского суда, смертельным обедом 29 июля женщина угостила родителей экс-супруга — 70-летних Гейлу и Дона Паттерсонов, а также сестру Гейлы 66-летнюю Хизер Уилкинсон.

В судебных документах также говорится, что на жизнь своего бывшего брачного партнера Саймона Эрин покушалась уже четвертый раз.

Сейчас смотрят

20 недель для следствия

Сообщается, что полиция потребовала у суда 20-недельного перерыва для анализа компьютерного оборудования, изъятого в доме Паттерсонов во время обыска.

Судья выразила разочарование по поводу запрошенного срока, сославшись на тот факт, что полиция уже чувствовала себя достаточно уверенно в этом деле, чтобы предъявить обвинение в тройном убийстве.

Поскольку заявления об освобождении под залог подано не было, Паттерсон остается под стражей. Следующее судебное заседание назначено на начало мая 2024 года.