Городской суд Тернополя назначил полтора года условного срока женщине, которая утопила в унитазе свою новорожденную дочь.

Стало известно, что беременность для женщины была нежелательной, она скрывала ее от окружающих, к врачам не обращалась.

Как отмечено в приговоре суда, преждевременные роды начались ночью 19 февраля 2022 года, тогда женщина находилась ориентировочно на 36-38 неделе беременности.

Сейчас смотрят

Когда начались схватки, она вышла в уборную общего пользования. Там она родила девочку весом 2,8 кг. Отмечается, что ребенок был живым, однако мать решила лишить младенца жизни.

Женщине инкриминировали нарушение ст. 117 УК ( преднамеренное убийство матерью новорожденного ребенка ), которая предусматривает до пяти лет тюрьмы.

В суде женщина заявила о раскаянии и объяснила, что после родов находилась в стрессовом состоянии. Судья принял это во внимание и освободил обвиняемую от отбывания наказания в тюрьме.

Обвиняемая должна оплатить 2,6 тыс. грн за экспертизу. Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.