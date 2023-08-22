Офтальмологи львовского Охматдета вместе с известным немецким пластическим хирургом Клаусом Экснером прооперировали 3-летнюю Камиллу, которая имела врожденный порок глаз — птоз.

После того как семья узнала о возможности получить медицинскую помощь в Охматдете, она сразу же начала искать информацию в интернете, а затем обратилась за консультацией к Василию Савчину.

Сейчас команда специалистов — руководитель Центра детской офтальмологии Калейдоскоп Наталья Гудима, офтальмолог Андриан Патера и пластический хирург Клаус Экснер — выполнили операцию на правом глазу Камилле. Через полгода планируется операция на левом глазу.

Я очень благодарна и довольна работой врачей Медицинского центра Охматдет. Очень ценно видеть, как они помогают детям с такими пороками, — поделилась Мария, мать маленькой пациентки.

Источник и фото: Львовская областная детская больница Охматдет