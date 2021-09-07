В Киеве от коронавируса вакцинировалась уже половина жителей города. В эту статистику входят те, кто получил по крайней мере одну дозу.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург. По ее словам, прививку от Covid-19 сделали 50% киевлян. А завершили цикл иммунизации (прививались двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.

— Это, без сомнения, результат упорного труда медиков, кропотливой и незупинної работы всех, кто участвует в организации процесса вакцинации, а также сознательного отношения к своему здоровью и эпидемической безопасности столицы самих горожан, — отметила она.

Сейчас в столице создали все условия для удобной и быстрой вакцинации от коронавируса. На базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации.

Также ежедневно работает Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Пункты массовой вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов.

Гинзбург добавила, что человек, который хочет получить прививку, может сам выбрать препарат из перечня: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac.

Вакцинироваться бесплатно могут все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство.

За сутки, 6 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали 133 922 человека. От начала вакцинальной кампании привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 304 627 людей. Всего проведено 9 923 423 прививки.