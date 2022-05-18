Министерство здравоохранения напоминает, что во время действия военного положения упрощена процедура установления и продления инвалидности. Эта процедура будет действовать в течение военного положения и шесть месяцев после его прекращения.
Так, лицам с инвалидностью для получения социальных выплат не нужно проходить повторное освидетельствование для подтверждения инвалидности.
Проходить повторный осмотр нужно будет не позднее шести месяцев после прекращения/отмены действия военного положения.
Также в период военного положения и шесть месяцев после его прекращения/отмены украинцы имеют право обращаться в МСЭК для установления инвалидности заочно и независимо от места жительства или пребывания.
При этом врачи не имеют права требовать от пациента лично прибыть на повторный осмотр во время действия военного состояния.
Дети и взрослые с инвалидностью могут получать без прохождения повторного осмотра ЛКК и МСЭК:
- социальные выплаты
- реабилитационные услуги и вспомогательные изделия
- средства инконтиненции
- образовательные услуги
- соответствующие льготы
Для установления инвалидности по упрощенной системе:
- украинцы имеют право обращаться в МСЭК заочно и независимо от места жительства или пребывания;
- медико-социальная экспертиза для установления группы инвалидности проводится по направлению учреждения здравоохранения после диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных врожденными пороками, заболеваниями или травмами.
Лечащий или семейный врач, к которому обращается лицо, должен выдать справку по форме 088\о.