Министерство здравоохранения напоминает, что во время действия военного положения упрощена процедура установления и продления инвалидности. Эта процедура будет действовать в течение военного положения и шесть месяцев после его прекращения.

Так, лицам с инвалидностью для получения социальных выплат не нужно проходить повторное освидетельствование для подтверждения инвалидности.

Проходить повторный осмотр нужно будет не позднее шести месяцев после прекращения/отмены действия военного положения.

Также в период военного положения и шесть месяцев после его прекращения/отмены украинцы имеют право обращаться в МСЭК для установления инвалидности заочно и независимо от места жительства или пребывания.

При этом врачи не имеют права требовать от пациента лично прибыть на повторный осмотр во время действия военного состояния.

Дети и взрослые с инвалидностью могут получать без прохождения повторного осмотра ЛКК и МСЭК:

социальные выплаты

реабилитационные услуги и вспомогательные изделия

средства инконтиненции

образовательные услуги

соответствующие льготы

Для установления инвалидности по упрощенной системе:

украинцы имеют право обращаться в МСЭК заочно и независимо от места жительства или пребывания;

медико-социальная экспертиза для установления группы инвалидности проводится по направлению учреждения здравоохранения после диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных врожденными пороками, заболеваниями или травмами.

Лечащий или семейный врач, к которому обращается лицо, должен выдать справку по форме 088\о.