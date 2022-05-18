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Получение инвалидности упрощено во время действия военного положения

18 мая 2022, 14:22
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
инвалидное кресло
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения напоминает, что во время действия военного положения упрощена процедура установления и продления инвалидности. Эта процедура будет действовать в течение военного положения и шесть месяцев после его прекращения.

Так, лицам с инвалидностью для получения социальных выплат не нужно проходить повторное освидетельствование для подтверждения инвалидности.

Проходить повторный осмотр нужно будет не позднее шести месяцев после прекращения/отмены действия военного положения.

Также в период военного положения и шесть месяцев после его прекращения/отмены украинцы имеют право обращаться в МСЭК для установления инвалидности заочно и независимо от места жительства или пребывания.

При этом врачи не имеют права требовать от пациента лично прибыть на повторный осмотр во время действия военного состояния.

Дети и взрослые с инвалидностью могут получать без прохождения повторного осмотра ЛКК и МСЭК:

  • социальные выплаты
  • реабилитационные услуги и вспомогательные изделия
  • средства инконтиненции
  • образовательные услуги
  • соответствующие льготы

Для установления инвалидности по упрощенной системе:

  • украинцы имеют право обращаться в МСЭК заочно и независимо от места жительства или пребывания;
  • медико-социальная экспертиза для установления группы инвалидности проводится по направлению учреждения здравоохранения после диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных врожденными пороками, заболеваниями или травмами.
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Лечащий или семейный врач, к которому обращается лицо, должен выдать справку по форме 088\о.

Источник
Минздрав
Теги
Медицина в Україні
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