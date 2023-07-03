Специалисты Межрегионального центра детской челюстно-лицевой хирургии Львовской областной детской клинической больницы Охматдет исправили 10-летнему Славе тяжелый врожденный порок — расщелину неба.

Об этом сотрудники Центра сообщили на своей странице в Facebook.

— В первый год жизни Славе оперировали этот порок, но мальчик оказался в сложных жизненных обстоятельствах, о нем некому было заботиться, поэтому возникли осложнения и дефект восстановился, — пишут медики.

По их словам, небо пострадало настолько, что мальчику было тяжело есть, еда попадала в нос, он отставал в развитии, даже перестал разговаривать — из-за дефекта было тяжело произносить звуки.

Сейчас Слава учится в школе-интернате в Нагуевичах, а в больницу он попал с социальной работницей Алиной. Именно она нашла Центр, заботится о мальчике, его лечении и уходе после операции.

Медики отмечают, что после первой операции остались большие рубцы, они усложняли задачу хирургам. Но тщательная планировка и подготовка сделали свое – специалистам удалось выполнить полное закрытие вторичного дефекта неба и восстановить анатомию.

— Дефект удалось закрыть собственными тканями ребенка, дальше нашего пациента ждет много работы с логопедом и ортодонтом, но надежда на полное выздоровление у мальчика есть, — говорит хирург Кристина Пограничная.

Пока Слава набирался сил после выписки, Алина позаботилась о том, чтобы у него была сбалансированная диетическая пища. Рядом также была бабушка мальчика.

На очередном контрольном осмотре врачи сняли швы и подтвердили свой прогноз о выздоровлении.

Источник: Центр ДЧЛХ