Несмотря на травму и длительное лечение, украинский защитник с позывным Макоша вернулся в ряды ВСУ защищать Родину. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— В мирной жизни 37-летний Александр Маковей из Хмельницкого – маляр-штукатур. Контракт с ВСУ о подписал в 2009 году, — говорится в сообщении.

В 2014-м отправился в район боевых действий – сначала в Славянск, а затем в Донецкий аэропорт и еще в несколько самых горячих в то время направлений. Однако после контузии был вынужден уйти со службы.

Несмотря на прошлые травмы, после 24 февраля Александр защищал Украину сначала на Киевщине, а затем на востоке — в районах Северодонецка и Лисичанска.

Во время одного из минометных обстрелов боец ​​получил огнестрельное ранение таза и нижних конечностей.

Неотложную медицинскую помощь и первое лечение Александру оказали в Краматорске, а затем был долгий путь восстановления в Днепре и Хмельницком областном госпитале ветеранов войны, перенес восемь оперативных вмешательств.

— Уже в начале апреля этого года, несмотря на долгий путь лечения и реабилитации, Александр вернулся в свою часть на востоке Украины для дальнейшей защиты государства от оккупантов, — сообщили в Минздраве.

Александр Маковей — полный кавалер ордена За мужество 1-й степени, он также отмечен наградой министра обороны за военную доблесть.