Отоларингологи больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова спасли трехмесячного малыша, который из-за редкой врожденной патологии не мог дышать носом.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Максим появился на свет три месяца назад. Об аномалии внутриутробного развития до рождения известно не было. Беременность протекала хорошо. Поэтому то, что младенец не смог самостоятельно дышать, стало шоком, — пишут медики.

По их словам, новорожденного сразу переместили в реанимацию, где подключили к аппаратам. У младенца была диагностирована полная костная атрезия хоан — опасная для жизни патология дыхательных путей.

Атрезия хоан — это срастание носовых отверстий. Хоаны — это внутренние ноздри. Такая врожденная аномалия встречается у одного из семи тысяч новорожденных. При частичном сращении ребенок страдает от недополучения кислорода и имеет высокий риск развития пневмонии и даже смерти.

В случае же Максима речь идет о полном перекрытии носовых отверстий. Единственный шанс сохранить жизнь крохи — исправить порок хирургически.

Как сообщают сотрудники клиники, после десяти дней в реанимации Максима прооперировали. Во время хирургического вмешательства специалисты отоларингологического отделения сделали в носу малыша отверстия и зафиксировали их специальными трубками, чтобы дыхательные пути снова не заросли.

В больнице под наблюдением неонатологов Максим провел месяц. Все это время мальчик питался с помощью зонда.

Сейчас трехмесячный Максим дышит и ест самостоятельно, хорошо набирает вес.

Малыша еженедельно привозят в больницу для расширения носовых отверстий и проведения профилактической чистки. Это обязательная процедура — чтобы внутренние ноздри снова не закрылись. Ее будут проводить, пока мальчику не исполнится шесть месяцев.

Источник: Первое медобъединение Львова