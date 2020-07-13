В Киеве из-за вспышки коронавируса общежитие на улице Михаила Бойчука закрыли на карантин.

Об этом во время брифинга 13 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Там обнаружили пять больных студентов и 13 контактных лиц, — уточнил Виталий Кличко.

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Двоих людей из общежития госпитализировали, остальные — на самоизоляции. Сейчас в общежитии провели дезинфекцию помещений.

Коронавирус в Киеве

В Киеве не утихает коронавирус. Число подтвержденных случаев инфицирования за время пандемии достигло 62 38 пациентов.

За последние сутки в столице заболели еще 56 человек:

21 женщина — от 21 до 75 лет;

31 мужчина — от 19 до 80 лет;

девочка, которой 12 лет

три мальчика — от 4 до 17 лет.

За сутки в больницы города госпитализировали девять пациентов, остальные — на самоизоляции.