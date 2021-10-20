Во Франции начинает ухудшаться ситуация с коронавирусом, однако о пятой волне эпидемии говорить пока рано.

Такой тезис озвучил представитель французского правительства Габриэль Атталь.

— Пусть это и очень небольшой рост, этого следовало ожидать. Но необходимо быть начеку, — отметил Габриэль Атталь.

Он обратился к французам и призвал их завершить этап вакцинации, сделав вторую прививку.

Сейчас депутаты французского парламента начали рассматривать возможность продления действия карантинных мер, введенных еще в марте 2020 года, до июля 2022-го.

В Украине же сейчас уже началась очередная волна распространения коронавируса.

Согласно обновленной информации Минздрава, в стране за сутки выявили почти 19 тыс. новых случаев болезни. Также в стране ежедневно около 500 человек умирает от вируса.

Граждан призывают активнее вакцинироваться, а также соблюдать карантинные меры. В связи со значительной нагрузкой на медицинскую систему стране грозит усиление ограничительных мер, их могут принять в ближайшее время.

Источник: Интерфакс-Украина, Le Figaro