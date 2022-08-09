В республике Молдова официально подтвержден первый случай инфицирования обезьяньей оспой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр здравоохранения страны Ала Немеренко.

— Пациент госпитализирован в СКБИ Toma Ciorbа, а собранный и проведенный в лаборатории АНСП-анализ подтвердил положительный RT-PCR тест на оспу обезьян, — написала глава ведомства.

По ее словам, выяснилось, что пациент контактировал с мужчиной с подтвержденной оспой из США. Эпидемиологическое расследование продолжается.

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Источник: Ala Nemerenko