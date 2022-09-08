Министерство здравоохранения Египта сообщило в среду, 7 сентября, о регистрации первого случая заражения вирусом обезьяньей оспы у 42-летнего мужчины, который регулярно ездил в Европу и имеет вид на жительство в одной из европейских стран.

— Мужчину пометили в изолятор в больнице, — говорится в сообщении Минздрава самой густонаселенной страны арабского мира.

Напомним, что в конце августа Всемирная организация здравоохранения заявила, что болезнь, которая обычно не является смертельной, была обнаружена в семи странах Ближнего Востока и Магриба.

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Число случаев оспы обезьян увеличилось с мая в Западной и Центральной Африке, где она уже была эндемичной.

24 июля ВОЗ объявила самый высокий уровень тревоги, классифицировав оспу обезьян как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, наряду с Covid-19.

С мая во всем мире от обезьяньей оспы умерло 18 человек.

Во время глобальной вспышки было зарегистрировано более 50 тыс. случаев, хотя передача вируса замедляется в очагах распространения в Европе и Соединенных Штатах.