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Пациенты на изоляции и получают лечение: первые случаи оспы обезьян в Дании и Шотландии

23 мая 2022, 17:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Пациенты на изоляции и получают лечение: первые случаи оспы обезьян в Дании и Шотландии
Источник: Depositphotos

Первые случаи заражения оспой обезьян обнаружили медики Дании и Шотландии.

Так, эксперты Института сывороток Дании сообщили, что инфекция выявлена у мужчины, который вернулся из поездки на остров Гран-Канария. У заболевшего легкие симптомы, он находится дома на изоляции. На данный момент медики выясняют, с кем пациент контактировал.

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— В целом датчанам не о чем беспокоиться. Мы прекрасно осведомлены о вспышке. Поскольку впервые наблюдаем более широкое распространение болезни за пределами Африки, мы не можем заранее предсказать, сколько человек может быть заражено, — говорится в сообщении.

Об одном случае заражения также сообщил и Минздрав Шотландии.

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— Оспа обезьян была подтверждена у одного человека в Шотландии. Он получает уход и лечение, соответствующие его состоянию, ведется отслеживание контактов, — отметили в ведомстве.

Напомним, что в Украине случаев инфицирования оспой обезьян не зафиксировано.

Источник: Институт сывороток Дании,  Минздрав Шотландии

Теги
Дания, лікування, Мавпяча віспа, Медики, Шотландия
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