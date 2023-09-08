После серии совещаний с профильными руководителями системы здравоохранения, Минздрав совместно с НЗСУ намерен обратится к местным властям с предложением уволить руководителей ряда больниц за нерациональное использование финансовых средств.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— В этом году НСЗУ выделяет на лечение больного с инсультом от 15 до 131 тыс. грн в зависимости от объема оказанной помощи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этих средств достаточно для закупки тромболитических лекарственных средств, своевременного осуществления диагностических мероприятий и эндоваскулярного вмешательства.

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Своевременное применение тромболитической терапии позволяет минимизировать последствия инсульта для пациента и является критически важным процессом при лечении.

— Однако, по данным НСЗУ, процент проведения тромболитической терапии по всей Украине составляет около 8%, – говорится в сообщении.

В Минздраве считают, что такие показатели возникают из-за неэффективных закупок препаратов руководством больниц и непроведения корректного лечения персоналом.

Из-за отсутствия запасов тромболитических лекарственных средств в больницах пациент должен закупать их либо самостоятельно, либо получать неэффективный заменитель.

— Мы подробно проанализировали ситуацию и видим, что по некоторым руководителям есть вопросы. В их отношении будут соответствующие обращения в областной совет о необходимости увольнения с должности, — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Особое внимание – своевременной диагностике острого мозгового инсульта и последующей реабилитации.

Если еще три года назад компьютерный томограф был редкостью, то сейчас Минздраву удалось закупить и поставить в медучреждения более 200 единиц этого оборудования.

В комплексном предоставлении услуг пациенту должна происходить следующая последовательность действий: госпитализация, проведение диагностики, тромболитическая терапия или эндоваскулярные вмешательства и реабилитация.

Только при выполнении полного цикла пациент может получить лучшие прогнозы на лечение, а больница — соответствующее финансирование предоставленных услуг, подчеркнули в Минздраве.