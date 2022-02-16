Пандемия коронавируса, вероятно, подходит к своему завершению. Однако так считают не все специалисты.

Генеральный директор фармацевтической компании Moderna Стефан Банкел в интервью одному из изданий высказал предположение относительно финала пандемии.

— Я думаю, что существует 80% вероятность того, что по мере эволюции штамма Омикрон или в целом Covid-19, мы увидим все менее и менее вирулентные вирусы, – заявил он.

Банкел добавил, что существует и другой сценарий, вероятность которого 20%. В нем предполагают, что мир увидит следующую мутацию, которая является более вирулентной, чем Омикрон.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на относительную мягкость течения заболеваемости штаммом Омикрон, из-за него ежедневно умирают тысячи людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние семь дней во всем мире было зарегистрировано 15,47 млн новых случаев заболевания и 73 162 случая смерти за этот период.

Недавно представители ВОЗ сообщили, что пандемия коронавируса в мире еще не закончилась, ведь могут появиться новые штаммы Covid-19.

По состоянию на 16 февраля в Украине зафиксировали 31 513 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 27 684 людям, а умерли — 310 пациентов.

Больше всего больных было в г. Киев, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.