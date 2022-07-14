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Пандемия еще не завершилась! Заболеваемость Covid-19 растет по всему миру

14 июля 2022, 15:20
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Источник: Depositphotos

ВОЗ продолжает фиксировать рост заболеваемости Covid-19 в мире.

За прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом в мире вырос на 6%, сообщает в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 4 по 10 июля заболеваемость Covid-19 упала лишь в американском и африканском регионах — на 1% и 33% соответственно. Остальные страны мира показали рост числа заражений, самый высокий показатель заболеваемости вырос в западной части Тихоокеанского региона (на 28%) и Восточном Средиземноморье (на 25%).

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Всего за неделю в мире было обнаружено более 5,7 млн ​​случаев заболевания Covid-19.

Число смертей от коронавируса возросло в Восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии на 78% и 23% соответственно.

Всего за неделю в мире от Covid-19 умерли около 9,8 тыс. человек.

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За весь период пандемии в мире выявлено более 553 млн. случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн. смертей от последствий заболевания.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Коронавирус Covid-19
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