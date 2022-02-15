После текущей волны штамма Омикрон острая фаза пандемии коронавируса Covid-19 может завершиться в мире, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Но для этого необходим ряд условий, считают в ВОЗ.

— Сочетание мер, принимаемых государствами, и ответственности людей дает нам шанс, когда волна Омикрона завершится, попытаться выйти из острой фазы пандемии, — сказал Клюге на брифинге.

Он предположил, что в конце года вирус вернется, потому что из-за широкого инфицирования населения могут возникнуть новые мутации вируса. Но мы можем избежать возвращения пандемии.

Клюге обратил внимание, что в тех странах региона, где высокий уровень вакцинации, с волной Омикрона наблюдался очень быстрый и резкий рост количества случаев заражения, короткое время больницы были перегружены больными Covid-19. Но следует заметить, что отделения интенсивной терапии не были переполнены. Пациенты же, нуждавшиеся в специальном лечении, не были привиты.

В то же время, подчеркнул Клюге, высокий уровень вакцинации пока достигнут не во всех странах мира.

Необходимо во всех странах достичь высокого уровня вакцинации от Covid-19, особенно групп риска, усилить систему мониторинга и секвенирования вируса, чтобы в случае появления нового варианта его быстро обнаружить и выложить в базы данных.

ВОЗ также призывает обеспечить равный доступ к новому лекарству против Covid-19.

Кроме того, сказал Клюге, должна быть ответственность людей. Омикрон быстро распространяется, поэтому важным остается самотестирование и самоизоляция.