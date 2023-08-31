Павел Козак — ментор Национального реабилитационного центра Незламні — помогает пациентам победить свою травму: адаптироваться и активно жить на кресле колесном. Сам он на нем с 12-летнего возраста.

Парень повредил позвоночник, когда упал с дерева. Однако не отчаялся, не опустил руки, хотя всякого бывало.

— После травмы все приходилось осваивать самому. Кое-что удавалось сделать не через дни, а через месяцы и годы, — вспоминает Павел.

Парень пришел в профессиональный спорт, стал чемпионом Украины и Европы по пауэрлифтингу. Причем золото завоевывает не только на соревнованиях паралимпийцев, но и среди здоровых спортсменов.

Теперь живет по принципу Научился сам — научи других. Он консультирует ребят с инвалидностью, помогает им подобрать кресла колесные, учит технике перемещения, преодолению препятствий и поддерживает морально.

Кто-то благодаря его наставлениям впервые за долгое время смог самостоятельно побриться, а кто-то — уже принял участие в спортивных соревнованиях ветеранов Invictus Games.

— Верьте в себя, поднимайте планку и не загоняйте себя в рамки, — убеждает подопечных Павел.

Кстати, менторская программа, которую реализуют во Львове — это совместный грантовый проект IREX in Ukraine и Украинского фонда быстрого реагирования.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова