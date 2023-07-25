Согласно новому исследованию, лепестки георгин содержат три вещества, которые в сочетании могут помочь людям с преддиабетом или диабетом контролировать уровень сахара в крови.

Это открытие ученых из Университета Отаго в Новой Зеландии может помочь миллионам людей во всем мире, которые не имеют доступа к дорогим и часто недоступным лекарствам.

В 2015 году авторы исследования из Университета Отаго установили, что пищевой флавоноид под названием бутеин может уменьшить воспаление мозга, а в сочетании с двумя другими флавоноидами он играет важную роль в снижении уровня сахара в крови.

И бутеин, и два других необходимых вещества, усиливающих его действие, все вместе содержатся только в лепестках георгин.

Исследование опубликовано в журнале Oxford Academic Life Metabolism.

Автор исследования доктор Александр Тупс рассказал, что эксперты выращивали георгины для эксперимента на крайнем юге Новой Зеландии.

Экстракт, содержащий бутеин, успешно испытали на мышах. А впоследствии испытания на людях показали, что экстракт не вызывает никаких побочных эффектов и является эффективным.

С тех пор команда запатентовала свое открытие, опубликовала результаты и вывела на рынок экстракт для улучшения контроля уровня сахара в крови из лепестков георгин.

Доктор Томас Лутц, профессор физиологии Цюрихского университета, который не участвовал в исследовании, отметил, что существуют и другие растительные экстракты, которые были идентифицированы и исследованы, но “вопрос всегда заключается в доступности, эффективности и потенциальной токсичности”.

— В этих аспектах я вижу большую ценность открытия новозеландских ученых, — сказал доктор Лутц.

Александр Тупс отметил, что контроль уровня сахара в крови может быть не единственной функцией молекул георгины.

— Поскольку экстракт георгины оказался перспективным и для улучшения работы мозга, мы сейчас проводим клиническое исследование на людях с синдромом хронической усталости или длительным синдромом Covid-19, — сказал Тупс.

По его словам, речь идет не о лекарствах (с юридической точки зрения), а о пищевых добавках. Это может способствовать их широкому использованию.

Источник: Medical News Today