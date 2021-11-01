В трех областях Украины, которые находятся в красной зоне карантина, начали стабилизироваться Covid-показатели.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания 1 ноября. Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

— Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одни из первых вошли в красную зону. В частности это Херсонская, Запорожская и Донецкая области, — сказал Ляшко.

По данным Минздрава, на прошлой неделе подтвердили 152 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 93,5% — невакцинированные от Covid-19. Кроме того, в течение прошлой недели в больницу попали 34 тыс. человек, из которых 93,2% не были привиты.

Министр подчеркнул, что на прошлой неделе возобновили деятельность два завода по производству кислорода, которые проводили регламентные работы. Благодаря этому в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода. В последнее время значительно возросло потребление кислорода, поэтому Минздрав работает над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять.

Согласно статистике Минздрава, по состоянию на 1 ноября самая тяжелая ситуация с больными Covid-19 в Херсонской, Сумской и Житомирской областях.

За сутки в Украине зафиксировали 13 936 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 5 885 людям, а умерли — 298 пациентов.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Одесской (1 281), Харьковской (1 227), Львовской (1 166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.