Специалисты больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова сумели полностью восстановить тяжело травмированную руку молодого учителя музыки. Конечность мужчина повредил во время работы с деревом на фрезерном станке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

— 29-летний Юрий родом из села Ходорковцы, что на Львовщине. Работает учителем музыки в двух местных школах и считает это своим призванием, — пишут медики.

Молодой учитель обучает своих воспитанников игре на фортепиано, аккордеоне, свирели и гитаре. А также аккомпанирует детям во время танцевальных представлений.

Недавно с Юрием произошел несчастный случай, который мог бы поставить крест на его дальнейшем обучении детей игре на музыкальных инструментах.

Дома, во время работы с деревом на фрезерном станке, он получил тяжелую травму: его порванную перчатку затянула фреза.

— Все случилось внезапно, я даже не успел опомниться — вспоминает Юрий.

Учитель не растерялся. Наложил себе давящую повязку, чтобы остановить кровотечение, и вызвал скорую. Медики оказали первую помощь и повезли травмированного во Львов. Ведь именно здесь уже более 30 лет врачи отделения хирургии кисти занимаются подобными случаями.

— Самой частой причиной среди обращений является производственная травма. В такой ситуации важно вовремя обратиться за помощью, — говорит хирург Роман Чепиль.

Специалисты больницы провели сложное реконструктивное вмешательство. Пальцы были повреждены на разных уровнях: переломаны кости, разорваны сухожилия, нервы и сосуды.

— Два часа кропотливого труда хирургов и шаг за шагом им удается восстановить фаланги, — пишут медики.

По рекомендации врача Юрий уже дома разрабатывал руку. Выполнял реабилитационные упражнения по мелкой моторике. А ученики поддерживали своего учителя рисунками и с нетерпением ждали его возвращения в музыкальный класс.

Спустя четыре месяца после операции на последний осмотр Юрий прихватил с собой аккордеон, чтобы показать врачам результат.

Теперь точно можно сказать — операция и послеоперационный период прошли успешно, констатируют медики.

Источник: Первое медобъединение Львова