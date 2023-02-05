Гололедица в столице стала причиной травматизации 2 742 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГВА Наталья Вишневская.

— С 19 ноября 2022 года 2 742 человека травмировались из-за гололеда, из них 339 детей, — сообщила Вишневская.

Ранее руководитель пресс-службы Департамента сообщала, что только за три дня с начала мониторинга в этом сезоне в Киеве из-за гололедицы пострадали 205 человек.

Напомним, что по словам Натальи Вишневской, в Киеве с 1 декабря прошлого года обморожения и переохлаждения получили 65 человек.