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Победа украинской военной медицины: более 80% раненых военных возвращаются в строй

24 апреля 2022, 14:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
воины
Источник: Depositphotos

Более 80% украинских военных, которые получили ранения на поле боя, после прохождения лечения в госпиталях могут снова возвратиться в свои воинские части.

Об этом сообщила в эфире Национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Вчера мне удалось передать пасхальную выпечку нашим раненым в один из госпиталей Украины и медицинскому коллективу. Наши военные медики сегодня так же на фронте, они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов, — отметила замминистра.

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По ее словам, это огромная победа украинских военных медиков. Ведь более 80% раненых снова возвращается в строй. Речь идет о высочайшем уровне военной медицины, качестве лечения и реабилитации.

На вопрос ведущих об обеспечении оружием украинской армии, Анна Маляр ответила, что сейчас все государственные процессы организованы на высоком уровне и есть возможность обеспечивать Вооруженные силы всем, что нужно.

Теги
Війна в Україні, Медики
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