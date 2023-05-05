31-летняя модель Терезия Фишер, сыгравшая главную роль в немецком сериале Большой брат знаменитостей, перенесла две операции по удлинению ног. Таким образом она увеличила свой рост почти на 14 см и теперь он составляет 6 футов или 182 см.

Общая стоимость операции составила $124 тыс., но лекарства и физиотерапия увеличили общий счет до $161 тыс.

По сообщениям GQ (ежемесячного мужского журнала), удлинение ног становится все более популярной операцией, которая стоит от $70 000 до 150 000, в зависимости от того, на сколько дюймов пациент хочет “вырасти”.

Процесс удлинения ноги требует болезненной процедуры, при которой врач ломает бедренную кость и вставляет телескопические металлические гвозди.

В течение следующих трех месяцев ноги постепенно удлиняются на один миллиметр в день, что в конечном итоге делает пациента на несколько сантиметров выше.

Операция также влечет за собой длительный процесс восстановления, который включает в себя непрекращающуюся, мучительную боль из-за растягивания нервов, мышц и тканей.

Фишер, у которой 202 000 подписчиков в TikTok и 145 000 подписчиков в Instagram, рассказала, что почувствовала желание пройти процедуру после многих лет издевательств, которые, к сожалению, не закончились.

— Теперь я чувствую себя счастливой и довольной своими ногами, но меня захлестнула волна ненависти в интернете, — призналась модель немецкому изданию.

Зато, по ее словам, ее секс стал лучше. Фишер отмечает, что ее ноги стали очень гибкими и у нее теперь больше места для маневра в постели.

Фото: Терезия Фишер