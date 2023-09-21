В Национальный реабилитационный центр Незламні 37-летний Павел Корниенко поступил с множественными ранениями всего тела — головы, туловища, рук и ног.

Раны — крайне серьезные. Защитника сначала лечили в Днепре, затем — в Киеве.

Он полтора месяца пробыл на грани жизни и смерти, перенес 17 операций. Возвращали воина к жизни врачи и… жена.

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До начала полномасштабной войны супруги Корниенко — Павел и Юлия — жили в Тетиеве Киевской области. Мужчина работал в территориальной общине — занимался гуманитарным направлением — учебными заведениями, наукой, социальной защитой.

В первые месяцы большой войны организовывал помощь для жителей населенных пунктов вблизи столицы.

— Тяжелее всего было в Буче и Гостомеле после их деоккупации. Тогда эти города еще оставались заминированными, а тела замученных лежали прямо посреди улиц, — вспоминает Павел.

После увиденного Корниенко решил вступить в ряды ВСУ. Воевал на разных направлениях. А вот у Часового Яра обломки вражеской мины попали в бойца, разворотили тело.

— Изнуряли постоянные операции, боль. Я не знал, что будет со мной дальше. Но искал в себе силы, чтобы выжить ради любимой, — рассказывает раненый защитник.

Впереди у Павла — еще несколько этапов реконструктивных вмешательств, закрытие костного дефекта. Но с ним ежедневно работает команда реабилитологов Центра Незламні.

Рядом с мужем и Юлия. Поддерживает, вселяет надежду, делится своей верой. Это лучшая реабилитация.

— Она дает мне силы преодолеть все. Я знаю, что у нас получится, — говорит Павел.

Защитник очень хочет снова стать на ноги. Ради любимой, которую называет смыслом своей жизни.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова