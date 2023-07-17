Специалисты Ковельского территориального медобъединения в ночь с 14 на 15 июля в очередной раз за время полномасштабного вторжения провели мультиорганное изъятие донорских органов и пересадку сердца.

Шанс на полноценную жизнь получил 65-летний мужчина из Старовиживщины. Донором сердца стал его 63-летний земляк из соседнего села. Такое распределение произвела электронная система, которая проводит выбор наиболее совместимой пары – донор-реципиент.

Печень и две почки (также по распределению системы) забрала в Киев команда специалистов по НИХТ имени А.Шалимова, прибывшая в Ковель специально для забора органов.

— Родные мужчины, у которого внезапно произошел инфаркт головного мозга с последующей мозговой комой, дали согласие на посмертное донорство. Благодаря их решению второй шанс на жизнь получили четыре человека, — говорится в сообщении.

Известно, что пациент, который будет жить с новым сердцем, находился в листе ожидания трансплантации с января 2023 года.

Как выяснилось в ходе обследований, первый инфаркт он перенес на ногах, что дало осложнение в дальнейшем. А в мае произошел повторный инфаркт, после которого мужчина находился в критическом состоянии и нуждался в срочной пересадке.

По словам медиков, операция по пересадке сердца длилась шесть часов и прошла успешно. В настоящее время все показатели пациента в норме. Он находится в отделении анестезиологии с кроватями для интенсивной терапии.

Источник: Ковельское ТМО