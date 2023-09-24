59-летний Майкл Алфорд житель штата Кентукки из округа Харлан умер после того, как на него напал рой пчел, вылетевший из мешка с землей, который переносил мужчина.

Сообщается, что семья пострадавшего начала делать ему искусственное дыхание, затем реанимацию продолжили сотрудники службы экстренного реагирования. Но эти попытки провалились, мужчина скончался в местной больнице.

Следователи установили, что причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная укусами пчел.

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Согласно некрологу Алфорда, он был бывшим менеджером заправочной станции, всю свою жизнь прожил в округе Харлан, любил ездить на машине, играть на пианино, коллекционировать ножи и строгать. У него было трое детей и 11 внуков.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с 2011 по 2021 годы в стране произошло в общей сложности 788 смертей от укусов шершней, ос и пчел, то есть в среднем 72 случая смерти ежегодно. 84% смертей пришлось на мужчин.

В сентябре прошлого года 20-летний мужчина из Огайо был ужален пчелами не менее 20 тыс. раз, когда рубил ветки. В конце концов он выздоровел после того, как его ввели в медикаментозную кому.

Между тем, в 2021 году мужчина из Аризоны умер, а еще двое человек были госпитализированы после того, как их сотни раз ужалили пчелы.