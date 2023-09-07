Председатель благотворительной организации 100% Жизнь Дмитрий Шерембей прокомментировал обновления перечня болезней Минобороны, по которым оценивается пригодность к военной службе.

Согласно приказу № 490 Минобороны, годными к военной службе могут быть люди, имеющие, в частности, такие хронические заболевания, как бессимптомный ВИЧ.

— Пытаться мобилизовать людей, которые имеют хронические заболевания — это увеличивать показатели военкоматов за счет как минимум 100 тыс. людей, живущих с ВИЧ в Украине, — считает Дмитрий Шерембей.

По мнению эксперта, есть существенный риск, что люди с ВИЧ, которые ежедневно должны принимать лекарства, не будут иметь к ним доступа, что будет влиять на прогресс страны в целом в борьбе с эпидемией ВИЧ.

Дмитрий Шеребей также отметил, что прерывание лечения для пациента с ВИЧ — это как смертельный приговор. По его словам, каждые три месяца эти люди должны сдавать дополнительные анализы, чтобы контролировать состояние здоровья. Как это может быть обеспечено в условиях фронта — не понятно.

Также возникает вопрос возможного разглашения статуса пациентов с ВИЧ, что является нарушением закона, резюмирует председатель БО.

Источник: БО 100%Жизнь