В мире существует большой дефицит донорских органов, а лист ожидания очень длинный, из-за чего некоторые пациенты не доживают до операции. Поэтому американские врачи использовали сердце генномодифицированной свиньи.

Об этом рассказал украинский врач-хирург Борис Тодуров в социальных сетях. По его словам, ранее такие операции не делали, потому что реакция отторжения настолько сильна, что ее невозможно было избежать с помощью препаратов.

— Сегодняшние технологии, генная инженерия позволяют внедрить ген человека в эмбрион свиньи и вырастить свиное сердце или другие органы так, чтобы они не отторгались организмом реципиента. Это стало возможным только в последние годы, — отметил Тодуров.

Специалист рассказал, что ранее врачи уже пытались пересадить сердце шимпанзе человеку, но попытка оказалась неудачной.

Он напомнил, что несколько месяцев назад успешно прошла первая трансплантация свиной почки человеку, и вот сейчас пересажено первое сердце.

— Несомненно, это новый прорыв и новая технология, которая получит свое развитие. Насколько быстро это придет в Украину? Как правило, такие серьезные новинки приходят в Украину через 5-7 лет после того, как они появились впервые на Западе, в частности в Америке или Европе, – добавил хирург.

Тодуров подчеркнул, что в Украине необходимо готовить квалифицированные кадры и техническое оснащение для внедрения этой технологии.

Недавно стало известно, что 57-летнему Дэвиду Беннетту врачи из Медицинского центра Университета Мэриленда трансплантировали сердце генетически модифицированной свиньи. Операция длилась семь часов.

Источник: Борис Тодуров