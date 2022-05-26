Британские врачи успешно провели уникальную операцию по пересадке 48-летнему пациенту обеих рук, которые искалечило тяжелое аутоиммунное заболевание.

Около 13 лет назад у Стивена из Дрегхорна в Северном Эйршире появилась необычная сыпь на щеках и носу, а также боли в правой руке. Сначала врачи подумали, что это волчанка, а затем синдром запястного канала, и отцу троих детей сделали операцию.

Но когда боль вернулась в обе руки, его направили к специалисту, который подтвердил, что у него склеродермия — аутоиммунное заболевание, вызывающее рубцевание кожи и внутренних органов.

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Состояние затронуло области, включая его нос, рот и руки. Около семи лет назад его пальцы начали сгибаться, пока не сжались в кулак. Мужчина страдал от ужасной боли. В итоге Стивен был вынужден бросить работу плиточника.

Его направили к профессору, пластическому хирургу-консультанту из Глазго Эндрю Харту, который впервые поднял вопрос о возможности пересадки двух рук. Затем была встреча с пластическим хирургом-консультантом, профессором Саймоном Кеем, который руководил первой в Великобритании операцией по пересадке двух рук в 2016 году.

Оба изложили связанные с этим риски. В том числе и о том, что существует вероятность, хоть и небольшая, что пациент в итоге лишиться обеих рук.

Стивену, у которого есть три дочери в возрасте 12, 24 и 27 лет, пришлось пройти психологическое обследование, чтобы убедиться, что он готов к трансплантации.

Считается, что он первый в мире человек с таким заболеванием, которому сделали операцию. В ней участвовала команда из 30 профессионалов по многим направлениям.

Операция проводилась в Лидсе в течение 12 часов в декабре 2021 года после того, как был найден подходящий донор.

Проведя четыре недели в общей больнице Лидса после операции, Стивен теперь регулярно посещает больницы в Глазго для физиотерапии и наблюдения.

Хотя такие задачи, такие как застегивание пуговиц, по-прежнему ему не по силам, улучшение его состояния означает, что он может делать такие вещи, как гладить свою собаку, открывать кран и наполнять стакан воды. Стивен надеется вернуться к какой-нибудь работе, как только его руки достаточно окрепнут.

Фото: ПА Медиа