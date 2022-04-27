Сотни переселенцев продолжает принимать Хмельнитчину. Туда эвакуационными поездами привозят людей, которые смогли вырваться из Мариуполя, Запорожья, Северодонецка, Харькова и Херсонской области.

И сейчас стало гораздо больше именно беженцев с инвалидностью. Их вместе медикам и железнодорожникам помогают снимать с поездов спасатели области.

Ежедневно личный состав ГСЧС работает как волонтерское движение. Людей перемещают в автобусы, дают приют, еду и всю необходимую помощь.

И сразу же на перроне с людьми работает психолог. Который должен вывести пострадавших со стресса, и предоставить важнейшее ощущение поддержки. И то, что их не оставили на произвол судьбы.

В Хмельницкой области осталось 30 тысяч переселенцев – это дети, пожилые люди, воспитанники специнтернатов и домов престарелых. До сих пор на перрон тылового вокзала продолжают прибывать эвакуационные поезда.

А между тем, в Украине начал курсировать эвакуационный медицинский поезд. В Министерстве здравоохранения ищут врачей для работы в нем.