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Переселенцы из горячих точек: на Хмельнитчине их первыми встречают психологи и ГСЧС

27 апреля 2022, 18:05
Людмила Цимбалюк журналист Факты ICTV, г. Винница
Евакуація з грачих точок
Источник: ГСЧС

Сотни переселенцев продолжает принимать Хмельнитчину. Туда эвакуационными поездами привозят людей, которые смогли вырваться из Мариуполя, Запорожья, Северодонецка, Харькова и Херсонской области.

И сейчас стало гораздо больше именно беженцев с инвалидностью. Их вместе медикам и железнодорожникам помогают снимать с поездов спасатели области.

Евакуація потягом

Ежедневно личный состав ГСЧС работает как волонтерское движение. Людей перемещают в автобусы, дают приют, еду и всю необходимую помощь.

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И сразу же на перроне с людьми работает психолог. Который должен вывести пострадавших со стресса, и предоставить важнейшее ощущение поддержки. И то, что их не оставили на произвол судьбы.

В Хмельницкой области осталось 30 тысяч переселенцев – это дети, пожилые люди, воспитанники специнтернатов и домов престарелых. До сих пор на перрон тылового вокзала продолжают прибывать эвакуационные поезда.

А между тем, в Украине начал курсировать эвакуационный медицинский поезд. В Министерстве здравоохранения ищут врачей для работы в нем.

Теги
Війна в Україні, Евакуація, потяги
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