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Преимущества очевидны: почему изучение языков важно для психического здоровья

9 сентября 2022, 14:09
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вивчення мов
Источник: Depositphotos

Исследование, проведенное учеными Университета штата Вашингтон (США), показало, что люди, знающие более одного языка, обладают острой памятью, отличной концентрацией внимания и хорошими ораторскими способностями.

Хотя мысль об изучении нового языка сама по себе может вызвать некоторую тревогу, по мнению экспертов в области психического здоровья, это самое простое занятие, доступное каждому.

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Преимущества изучения новых языков:

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  • тренирует мозг: изучение нового языка эквивалентно пониманию новой задачи, которую вы никогда раньше не пробовали. Следовательно, это помогает вам тренировать свой мозг и улучшает когнитивные функции;
  • помогает бороться с хандрой: языки всегда интригуют людей и помогают открыть им новые выражения, идеи и культуры. Это также помогает укрепить отношения и делает вас более общительным и общительным, тем самым помогая уменьшить депрессию;
  • помогает задержать слабоумие: изучение нового языка тренирует ваш мозг таким образом, что он становится сильнее и эффективнее. Это помогает отсрочить любые признаки и симптомы старческих заболеваний и состояний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера;
  • повышает уверенность: новый язык всегда дает вам уверенность в преодолении психологических барьеров, которые казались непреодолимыми в прошлом.

Источник: Times Now

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Мова Наукові дослідження
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