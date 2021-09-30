В Мелитополе ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. Если город перейдет в оранжевую или красную зону, власти не исключают, что в транспорт будут пускать только вакцинированных от Covid-19 пассажиров.

Решение еще не принято, но городские власти изучают вопрос.

– Все помнят, что весной транспорт не работал, осуществлялась перевозка врачей и других специалистов, по графику каждое предприятие заказывало перевозку сотрудников, — комментирует первый заместитель мэра Ирина Рудакова. — Мы можем не запрещать работу общественного транспорта для тех, кто сознательно относится к своему здоровью и вакцинировался.

Как реализовать этот сценарий, еще неясно. Вероятно, пассажиры при входе будут показывать водителю Covid-сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

А самое главное — неизвестно, смогут ли в городе убедить вакцинироваться самих водителей маршруток.

А пока маршрутки, несмотря на карантинные ограничения, под завязку заполняются людьми без масок. Да и водители редко их надевают.

Во Франции дети после 12 лет будут показывать Covid-сертификат при входе в школу, там разрешена вакцинация подростков.

Источник: Наш город.