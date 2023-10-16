Британка Эдна Уолмсли, пережившая две мировые войны и две глобальные пандемии, отпраздновала свое 107-летие и поделилась секретом долголетия.

Энда, которая на своем долгом веку видела пятерых британских монархов, уверена, что секрет ее долгой и счастливой жизни заключается в том, чтобы иметь хороший аппетит.

— Я прожила долго, не так ли? Секрет долгой жизни в том, что у меня всегда была хорошая еда и хороший аппетит, — сказала она.

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Бывшая школьная повар Эдна Уолмсли родилась 9 октября 1916 года, когда в Европе разразилась Первая мировая война, и считается самой старой женщиной в Ланкашире.

Вдова, которая сейчас проживает в доме престарелых, известна тем, что ее почти никогда не видели без чашки чая под рукой.

Эдна пережила годы правления короля Георга V (1910–1936), короля Эдуарда VIII (1936), короля Георга VI (1936–1962), королевы Елизаветы II (1952–2022), а теперь и короля Чарльза III.

Женщине было 23 года, когда разгорелась Вторая мировая война. Она также является одной из немногих людей, переживших две пандемии: волну испанского гриппа в 1918–1919 годах и, гораздо позже, Covid-19.

Эдна и ее покойный муж Клиффорд вместе воспитали троих детей — Эндрю, Эдриенн и Элисон. У нее трое внуков и четверо правнуков.

Эдна любит чтение, поэзию и кроссворды и до сих пор может декламировать стихи, которые выучила в школе.

Она также увлекалась йогой, когда ей было 90 лет, и была заядлой путешественницей, посетила Вену и Дюссельдорф и даже отправилась в одиночную поездку в Индию.

По словам сотрудников дома престарелых, у Эдны потрясающая долговременная память, острый глаз и чувство юмора, поэтому с ней очень приятно общаться.

Предыдущим рекордсменом среди старейших британцев была Шарлотта Хьюз, которая умерла в 1993 году в возрасте 115 лет и 288 дней.

Этель Катерхэм из Эш-Вейл в графстве Суррей на данный момент является старейшим человеком из ныне живущих в Британии: в августе этого года ей исполнилось 114 лет.