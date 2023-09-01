Желание 32-летнего жителя Германии увеличить собственный пенис стало для него фатальным: спустя семь месяцев после процедуры мужчина умер от заражения крови.

Как стало известно, вина за эту смерть полностью возложена на 46-летнего работника общественного питания из немецкого города Золинген, который представился пластическим хирургом и ввел в пенис и мошонку пациента силиконовое масло.

Этот трагический случай стал предметом судебного разбирательства, по итогам которого фальшивый косметический хирург был заключен в тюрьму.

Выяснилось, что несчастный пациент, имя которого не было названо в суде, провел несколько месяцев в агонии, прежде чем скончался в феврале 2020 года. Перед этим он посетил несколько больниц, но в конце концов умер от заражения крови, а также от печеночной и почечной недостаточности.

По словам сестры жертвы, ее брат сомневался в этой процедуре, но псевдохирург убедил его пойти на это. Расследование показало, что он также сделал опасные для жизни инъекции еще одному мужчине в марте 2023 года, но отказался раскрыть тип силиконового масла, которое использовал.

В итоге, в минувший понедельник, 28 августа, судьи признали обвиняемого виновным в причинении смерти в результате тяжких телесных повреждений и приговорили к пяти годам тюрьмы.

Как отмечают эксперты, увеличение пениса представляет собой тип косметической процедуры, которая выполняется с помощью устройств, лекарств или других методов с целью увеличения длины или обхвата полового члена.

Кроме того, операция по увеличению пениса доступна только в Национальной системе здравоохранения, если речь идет о микропенисе, длина которого в эрегированном состоянии составляет менее 7,5 см.

Источник: Lab