Украина получила самую престижную награду, посвященную борьбе с туберкулезом. Это произошло во время 78-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Премия Kochon ежегодно вручается лицам и организациям, которые внесли значительный вклад в борьбу с туберкулезом. В этом году награда впервые назначена Украине за усилия в оказании медицинской помощи пациентам с туберкулезом во время войны и в сложных условиях.

По решению независимой комиссии, лауреатами премии Kochon стали заведующая Центра фтизиатров Черниговской областной больницы Жанна Карпенко, исполняющий обязанности директора Херсонского фтизиопульмонологического медицинского центра Вячеслав Мусат и руководство Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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Жанна Карпенко лечила пациентов Черниговской больницы даже после ее полного уничтожения.

Вячеслав Мусат, ответственный за Херсонский медицинский центр, работал в тяжелых условиях, под обстрелами и в оккупации.

Руководство Центра общественного здоровья МОЗ Украины получило награду за создание системы экстренной медицинской помощи в условиях войны.

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров подчеркнул, что в результате полномасштабной войны многие пациенты потеряли доступ к необходимому лечению от туберкулеза. Сейчас более 300 человек с устойчивым туберкулезом на временно оккупированных Россией территориях не имеют доступа к медицинской помощи.

Премия Kochon была основана в 2006 году в честь покойного председателя Чонг-Кун Ли, основателя фармацевтической корпорации Chong Kun Dang Pharmaceutical Corporation и Kochon Foundation в Корее. Он на протяжении всей своей карьеры был предан улучшению доступа к недорогим спасительным антибиотикам и противотуберкулезным препаратам.

Фото: Минздрав Украины