По словам представителей органов здравоохранения Китая, страна находится в первой из трех ожидаемых волн Covid-19, хотя официальные данные демонстрируют низкие показатели заболеваемости: около 2 тыс. новых случаев в день.

Как заявил главный эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая У Цзунью, нынешняя вспышка продлится до середины января. Вскоре после этого, скорее всего, последует вторая волна, а затем, с конца февраля до середины марта, третья, когда люди вернутся на работу после праздников.

Сообщается, что жители Китая сообщают о бесчисленных случаях заражения Covid-19 вокруг них. Но национальная комиссия здравоохранения признала, что невозможно отслеживать бессимптомные инфекции после отказа от массового тестирования.

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Отмечается, что несмотря на дальнейшую либерализацию коронавирусных ограничений, люди боятся выходить на улицы. В минувшие выходные местные СМИ отметили, что на улицах Пекина и Шанхая было непривычно тихо.

Люди в Китае не очень доверяют официальным данным статистики по Covid-19, в том числе и тому, как регистрируются смерти от инфекции: вчера, 18 декабря, власти сообщили о еще трех смертях, хотя на самом деле их может быть намного больше.

Напомним, что на этой неделе Американский исследовательский институт заявил, что в стране может наблюдаться всплеск заболеваемости, и более миллиона человек в Китае могут умереть от Covid-19 в 2023 году.