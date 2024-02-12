Первый смертельный случай нового вируса аляскапокс (аляскинской оспы) зафиксирован в США — на Аляске.

Мужчина, который умер от аляскинской оспы, жил в лесной зоне.

Почему мужчина умер

В департаменте здравоохранения Аляски рассказали — пациент страдал раком, это привело к ослаблению иммунитета и увеличило риск заражения.

Сейчас смотрят

Вирус аляскапокс может передаваться через животных.

Мужчина контактировал с бездомной кошкой, которая часто его царапала и охотилась на небольших млекопитающих.

Ранее уже было зафиксировано шесть случаев заражения аляскапоксом в районе Фэрбенкса, все они связаны с контактом с животными.

Как уберечься от вируса аляскапокс

Чтобы не заразиться новым вирусом, следует избегать контакта с бездомными животными, особенно если они выглядят больными или их поведение вызывает подозрения.

Также рекомендуется регулярно мыть руки с мылом и водой, в частности после контакта с животными или посещения общественных мест.

Особенно внимательными следует быть людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Источник: Sky news