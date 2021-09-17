Куба начала массовую кампанию Covid-вакцинации детей в возрасте от 2 до 10 лет, став одной из первых стран, сделавших это. Представители здравоохранения заявляют, что кубинские вакцины безопасны для маленьких пациентов.

— Наша страна не подвергала бы младенцев даже минимальному риску, если бы вакцины не оказались безопасными и высокоэффективными при введении детям, — заявил директор поликлиники Университета Ведадо Ауролис Отаньо.

Он сказал, что распространение Covid-варианта Дельта привело к увеличению числа инфекций среди самых молодых граждан страны. Поэтому научное сообщество Кубы решило довести вакцину до клинических испытаний, и она была одобрена для детей.

Поликлиника университета рассчитывает вакцинировать около 300 детей в возрасте от 2 до 5 лет. Те, кому от 5 до 10 лет, получают первую прививку в своих школах.

В предыдущие недели началась вакцинация кубинцев в возрасте от 11 до 18 лет. План включает две дозы вакцины кубинского производства Soberanas 02 и одну дозу Soberanas +, как это было сделано взрослым.

Куба сталкивается с постоянными вспышками Covid-19, которые почти разрушили ее систему здравоохранения.

Помимо Soberanas, Куба разработала еще одну национальную вакцину — Abdala.

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По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии на Кубе было зарегистрировано 776 125 случаев заболевания Covid-19 и 6 601 смертельный исход.

Напомним, что в июне регулирующие органы Китая одобрили использование вакцин Sinovac и Sinopharm для детей в возрасте от 3 до 17 лет. В США и многих европейских странах в настоящее время разрешена вакцинация против Covid-19 детей от 12 лет и старше.