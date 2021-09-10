Дания стала первой страной в Европейском союзе, которая отменила все карантинные ограничения, связанные с пандемией Covid-19. Отмена вступила в силу сегодня, 10 сентября. Хотя власти заявляли о таком намерении еще в конце августа.

— Вакцины и большие усилия всех граждан Дании за столь длительный период стали основой нашей силы, — отметил министр здравоохранения Магнус Хенике.

Как заявили власти Дании, Covid-19 больше не является критической угрозой для общества, которое демонстрирует низкий уровень заболеваемости.

Официальная отмена карантинных ограничений означает, что с сегодняшнего дня уже не нужно будет предъявлять зеленый Covid-паспорт при входе в рестораны, спортивные центры или ночные клубы.

Офисы возобновят работы в обычном режиме, а школы и вузы перейдут на очное обучение.

Что касается школьников, то их не будут автоматически отправлять домой, если они тесно контактировали с кем-то, у кого подтвержден диагноз Covid-19.

На карантин могут попасть только люди с диагностированным при помощи тестов случаем Covid-19.

Как уже писали Факты ICTV, в июле Дания отменила ограничения на въезд для граждан Украины. Нужно только предъявить отрицательный ПЦР-тест, который должен быть сделан не более чем за 72 часов до прибытия в страну, или же тест на антиген за 48 часов.

Источник: Politico