Первая смерть от нового Covid-варинта Арктурус, который считается примерно в 1,2 раза более заразным, чем последний крупный подвариант Кракен, была зарегистрирована вчера, 24 апреля, в Таиланде, на фоне всплеска случаев заболевания по всему миру.

Об этом заявили представители органов здравоохранения страны.

По словам генерального директора Департамента медицинских наук Супакита Сирилака, жертвой Арктуруса стал пожилой иностранец, который имел сопутствующие заболевания.

— Поэтому его смерть может напрямую отражать не тяжесть этого подварианта, а скорее его влияние на другие факторы риска, — отметил Сирилак.

По его словам, на данный момент в Таиланде выявлено 27 случаев заболевания.

Профессор Йонг Пуораван, который возглавляет Центр передового опыта в области клинической вирусологии на медицинском факультете Университета Чулалонгкорн, заявил, что Арктурус, вероятно, скоро станет доминирующим подвариантом в Таиланде.

Он сообщил, что с 9 по 15 апреля число госпитализированных с вирусом увеличилось в два с половиной раза по сравнению с предыдущей неделей.

Этот штамм, также известный как подвариант Омикрона XBB.1.16, был впервые идентифицирован в январе, и с 22 марта за ним следит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На пресс-конференции 29 марта технический руководитель ВОЗ по Covid-19 Мария ван Керхове заявила, что Арктурус находится в обращении уже несколько месяцев.

По словам Марии ван Керхове, специалисты не наблюдают изменения тяжести заболевания у отдельных лиц или в популяциях. По ее словам, у нового вируса есть еще одна мутация в шиповидном белке, которая в лабораторных исследованиях показывает повышенную заразность, а также потенциальную повышенную патогенность.

По мнению экспертов, подвариант Арктурус, один из 600, порожденных Омикроном, был обнаружен в 22 странах, включая Великобританию и США.