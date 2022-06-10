О первых тревожных симптомах холеры, острая вспышка которой прогнозируется эпидемиологами уже в ближайшее время в осажденном российскими оккупантами Мариуполе, в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

— К сожалению, доступа к достоверной информации из осажденного города у нас пока нет, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, среди рисков распространения инфекционных болезней в летний период можно назвать прежде всего случаи острых кишечных инфекций, к которым также относится холера.

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Это касается практически всех территорий, где наблюдаются проблемы с водоснабжением, водоотведением и подготовкой воды.

По словам санитарного врача, холера, действительно, передается очень быстро от человека к человеку. То есть при условии недостаточного уровня санитарии могут быть поражены большие группы населения.

Первые тревожные признаки холеры:

постоянный кашель, который длится свыше трех недель;

температура тела 39,5, которая держится свыше трех дней;

какие-либо высыпания на теле, особенно в совокупности с другими симптомами.

При наличии этих симптомов следует обязательно обратиться за медицинской помощью. Если такой возможности нет, главный санитарный врач рекомендует обильное питье, чтобы не допустить критического обезвоживания организма.

По словам Игоря Кузина, в качестве крайней меры, допустимо самолечение имеющимися подручными средствами.