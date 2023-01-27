Центр по реабилитации Незламні начал программу детского протезирования. Первый протез устанавливают сыну защитника. Он потерял руку, когда помогал маме по хозяйству.

Дмитрий родом из Одесщины. Ему 13 лет. Он всегда помогал по хозяйству, которое у них немалое. А когда отец ушел воевать, именно сын стал опорой для матери.

Однажды Дмитрий измельчал еду для скота и очень близко поднес правую руку в соломорезке. Край куртки зацепился за лезвие. Руку ребенок потерял в мгновение ока.

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Протезисты Центра Незламні производят для Дмитрия миоэлектрический протез. Управлять им мальчик сможет с помощью миодатчиков, крепящихся к мышцам руки. Парень уже попытался в первый раз согнуть и разогнуть правую руку и даже взять ручку. В его глазах настоящее счастье!

Протез Дмитрия от одного из лучших производителей протезов в мире – немецкой компании Ottobock. Благодаря Мальтийской службе помощи Центр Незламні имеет мобильную мастерскую и комплектующие к протезам.

Источник:1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова