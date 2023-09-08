Американские ученые из Северо-Западного университета разработали устройство, которое реагирует на отторжение почки на три недели раньше, чем другие методы мониторинга.

Новый нанодатчик, расположенный под фиброзной почечной капсулой, способен обнаруживать изменения температуры, связанные с реакциями на отторжение.

Если есть проблема, устройство передает сообщение на смартфон или планшет. Такой способ диагностики особенно важен, ведь отторжение органов часто начинается без имеющихся симптомов.

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В США немало людей живет с трансплантированными почками, контроль состояния здоровья происходит с помощью анализов крови или биопсии. Однако эти методы не всегда точны и безопасны.

Зато крошечное устройство размером всего 0,3 см х 0,7 см обеспечивает надежный мониторинг и может быть установлено без сложного хирургического вмешательства.

Ученые планируют также разработать датчик с аккумуляторной батареей для более длительного использования, но исследования пока продолжаются. В перспективе новое устройство возможно будут использовать не только для почек, но и для других органов.

Источник и фото: New Atlas