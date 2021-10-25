В Херсонской области развернут первый в этом году мобильный госпиталь для лечения пациентов с Covid-19.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Его расположат на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.

— 25 октября в Херсонскую область отправилась колонна техники спасателей, которая доставляет мобильный госпиталь ГСЧС Украины в одну из больниц г. Каховка, — отметили в ГСЧС.

Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

В ГСЧС добавили, что развертывание госпиталя позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных Covid-19.

Кроме того, врачи из разных областей сообщают о тяжелой ситуации с госпитализациями Covid-больных. Например, Днепропетровская область — лидер по темпам распространения коронавируса. По состоянию на 23 октября в Павлоградской больнице интенсивного лечения находилось 200 пациентов, из них почти половина была подключена к кислородным аппаратам.

По состоянию на 25 октября в Украине зафиксировали 14 634 новых случая Covid-19. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли 202 пациента, а выздороветь удалось 4 598 людям.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 687), Одесской (1 262) и Днепропетровской (1 065) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Фото: ГСЧС