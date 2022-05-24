О первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в Чехии сегодня, 24 мая, сообщил глава Чешского общества инфекционистов Павел Длоухы.

Инфекцию также подтвердили и в Государственном институте здравоохранения (СЗУ) страны. Сообщается, что инфицированный пациент находится на лечении в Центральном военном госпитале в Праге.

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, похожее на оспу человека, но обычно с более легкими симптомами.

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Первыми симптомами этого инфекционного заболевания являются лихорадка, головная или мышечная боль. Через один-три дня появляется сыпь, часто сначала на лице. Болезнь обычно длится от двух до четырех недель, и большинство пациентов выздоравливают.

Как уже сообщали, многие, но не все, у кого была диагностирована нынешняя вспышка оспы обезьян, были мужчинами, которые имели половые контакты с мужчинами.

Несколько европейских стран недавно сообщили о случаях обезьяньей оспы, например, Великобритания, Дания, Италия, Испания, Словения и Австрия.

— Эта ситуация поддается сдерживанию, особенно в Европе. Но мы не можем не замечать того, что происходит в Африке, в странах, где это эндемично — заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керхове.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила сегодня, 24 мая, о регистрации 131 подтвержденного случая оспы обезьян в 19 странах, где это заболевание редко встречается.

Источник: expats.cz