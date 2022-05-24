О первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в Чехии сегодня, 24 мая, сообщил глава Чешского общества инфекционистов Павел Длоухы.
Инфекцию также подтвердили и в Государственном институте здравоохранения (СЗУ) страны. Сообщается, что инфицированный пациент находится на лечении в Центральном военном госпитале в Праге.
Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, похожее на оспу человека, но обычно с более легкими симптомами.
Первыми симптомами этого инфекционного заболевания являются лихорадка, головная или мышечная боль. Через один-три дня появляется сыпь, часто сначала на лице. Болезнь обычно длится от двух до четырех недель, и большинство пациентов выздоравливают.
Как уже сообщали, многие, но не все, у кого была диагностирована нынешняя вспышка оспы обезьян, были мужчинами, которые имели половые контакты с мужчинами.
Несколько европейских стран недавно сообщили о случаях обезьяньей оспы, например, Великобритания, Дания, Италия, Испания, Словения и Австрия.
— Эта ситуация поддается сдерживанию, особенно в Европе. Но мы не можем не замечать того, что происходит в Африке, в странах, где это эндемично — заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керхове.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила сегодня, 24 мая, о регистрации 131 подтвержденного случая оспы обезьян в 19 странах, где это заболевание редко встречается.
Источник: expats.cz