В Китае официально зарегистрирован первый случай обезьяньей оспы. В связи с чем высокопоставленный китайский чиновник здравоохранения предостерег соотечественников от прикосновения к иностранцам.

Отмечается, что случай был обнаружен в юго-западном муниципалитете Чунцина. По словам местных властей, пациент прибыл из-за границы и находился под обязательным карантином Covid-19, когда была обнаружена инфекция.

Пока не сообщается, является ли заболевший гражданином Китая.

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Сообщается, что рекомендация не прикасаться к иностранцам вызвала споры в китайской соцсети Weibo. Одни расценивали этот совет как разумный, другие выражали облегчение по поводу того, что они не часто общаются с приезжими из других стран.

Нашлись и такие, которые назвали рекомендацию дискриминационной и вредной и проводили параллели с волной ксенофобии и насилия, с которыми азиаты за границей столкнулись в начале пандемии Covid-19.